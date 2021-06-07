الأسدي و السفير السويسري يبحثان سبل التعاون الأمني بين البلدين

2021/06/07 | 19:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تصدر الملف الأمني وحماية البعثات الدبلوماسية جدول اللقاء الذي جمع رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي بالسفير السويسري لدى العراق لوكاس كاسر، والمبعوث الخاص للحكومة السويسرية في الشرق الاوسط فون أرب أوروس.

جهاز الأمن الوطني ذكر في بيان، أنه جرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وسويسرا وتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية الاستعدادات الجارية لإعادة افتتاح السفارة السويسرية في بغداد، والتي من شأنها ان تنمي العلاقات بين البلدين والتنسيق المشترك بينهما في مختلف القضايا والملفات، كما تفتح آفاقا أوسع للتعاون في مجال الاقتصاد والاستثمار.

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