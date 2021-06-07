ذراع الصين الطويلة تطال تركيا.. صرخة رئيس

2021/06/07 | 19:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس "مؤتمر الإيغور العالمي"، دولكون عيسى، إن السلطات التركية تمنعه من دخول أراضيها منذ سنوات، داعيا أنقرة إلى أن "تتخذ القرار الصحيح وتصحح الخطأ الإداري الذي صدر عام 2008".

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