نائب يحدد موعد تمرير “أهم قانون ينتظره العراقيون”

2021/06/07 | 19:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية، فاضل الفتلاوي، اليوم الاثنين، تمرير واحد من أهم القوانين التي ينتظرها الشارع العراقي قبل انتهاء عمر الدورة البرلمانية الحالية .

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “مشروع قانون الضمان الاجتماعي واحد من أهم القوانين التي ينتظرها الشارع العراقي، وعلينا أن نمضي في تشريعه”، مؤكدًا أن “رئاسة البرلمان عازمة على طرحه للتصويت حال الانتهاء من مناقشته”.

واوضح الفتلاوي، أن “تشريع القانون سيرفع من سقف الراتب أو الأجر الذي يتقاضاه العاملين في القطاع الخاص وتحسين أوضاع العاملين في جميع المشاريع”، مضيفا أن “مشروع القانون سيتم تشريعه قبل انتهاء عمر الدورة البرلمانية الحالية لأهميته”.

واستكمل مجلس النواب في جلسته التي عقدت يوم السبت من الأسبوع الماضي، تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، والذي يعتبر من القوانين المهمة والتي تمس شريحة كبيرة من ابناء الشعب العراقي.

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