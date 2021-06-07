برباعية .. العراق يتغلب كمبوديا ويستعيد صدارة المجموعة (صور)

2021/06/07 | 19:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهاية المباراة | العراق 4 - 0 كمبوديا

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