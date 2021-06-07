كورونا بالعراق :اكثر من 4600 اصابة و28 وفاة خلال 24 ساعة

2021/06/07 | 19:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة العراقية اليوم 4 آلاف

و652 إصابة و28 حالة وفاة بفيروس «كورونا»

المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة، اليوم الاثنين، أنه تم

أيضا تسجيل 4129 حالة شفاء ليبلغ إجمالي

عدد ال

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