المنتخب العراقي يتغلب على كمبوديا بأربعة أهداف لواحد في التصفيات المزدوجة

2021/06/07 | 19:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تغلب المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم على نظيره الكمبودي بأربعة أهداف لواحد ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال الدوحة 2022، وكاس آسيا في الصين 2023.

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احتاج منتخبنا الوطني عشرين ثانية فقط ليفتتح "ميمي" مشوار التسجيل بتوقيعه على الهدف الاول.

ووقّع بشار رسن على الهدف الثاني بتسديدة يسارية قوية عند الدقيقة الثالثة والعشرين.

ومنح حكم المباراة ركلة جزاء للمنتخب العراقي انبرى لها بنجاح علي عدنان مسجلاً الهدف الثالث عند الدقيقة السادسة والعشرين.

وانتهت الحصة الأولى من المباراة بثلاثية عراقية بيضاء.

وفي الحصة الثانية قلص المنتخب الكمبودي الفارق بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة الخامسة والخمسين.

وفي الوقت بدل الضائع سجل صفاء هادي الهدف الرابع العراقي.

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