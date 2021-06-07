2021/06/07 | 19:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح بناء على قرار اتخذه القضاء.وقال المصدر لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “القضاء أطلق سراح قائد عمليات الأنبار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح المركز الخبري الوطني.

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