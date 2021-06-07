ممثل المرجع السيستاني يخصص يوم الجمعة اسبوعيا للعلاج والفحص المجاني في مستشفى زين العابدين بكربلاء

2021/06/07 | 19:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير مستشفى الامام زين العابدين

التابعة للعتبة الحسينية في كربلاء

المقدسة، الاثنين، ان ممثل المرجع

السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي

قد خصص بان يكون يوم الجمعة من كل اسبوع

للفحص والعلاج المجاني

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