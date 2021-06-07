برباعية .. العراق يتغلب كمبوديا ويستعيد صدارة المجموعة (فيديو)

2021/06/07 | 19:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق منتخبنا الوطني العراقي لكرة

القدم، اليوم الاثنين، فوزا عريضا على

منتخب كمبوديا بنتيجة 4-1، في اولى

مبارياته الثلاث في البحرين ضمن

التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة

لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس

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