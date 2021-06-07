السوداني: ترفيعات الموظفين والعلاوات ستؤخذ بالحسبان

2021/06/07 | 19:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي، اليوم الاثنين، عن رأيين نيابيين بشأن مشروع قانون الخدمة المدني الاتحادي، فيما أكدت أن ترفيعات الموظفين والعلاوات ستؤخذ بنظر الاعتبار.وقال عضو اللجنة محمد […]

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