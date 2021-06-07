هذه رسالة قائد عمليات سومر إلى أهالي ذي قار

2021/06/07 | 20:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه قائد عمليات سومر الفريق الركن سعد حربية، رسالة إلى أهالي محافظة ذي قار.

وقال حربية في رسالته، على جميع ابناء محافظة ذي قار أن يحافظوا على الأمن ويدعموا تقوية القانون خدمة لعوائلهم وأطفالهم.

وأضاف، أنه عندما يكون القانون قويا وفاعلا في المحافظة، فإن ذلك من شأنه أن يخدم الجميع، مشيرا الى أن الفوضى لا تؤدي الى خدمة المواطنين.

ولفت حربية إلى أن جميع المفاصل في محافظة ذي قار معطلة منذ أكثر من عام ونصف، ودعا أبناء ذي قار للتعاون مع القوات الأمنية والإدارة المحلية لضمان حفظ الأمن وتقديم الخدمات العامة للمواطنين في المحافظة.

هذا، وكان محافظ ذي قار أحمد الخفاجي أعلن الثلاثاء الماضي موافقة القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، على تكليف الفريق سعد حربية، بقيادة عمليات سومر.

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