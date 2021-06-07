مصرف الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف للمنتسبين والمتقاعدين

2021/06/07 | 20:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرشيد، الاثنين، اطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين وكذلك المتقاعدين.

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ودعا المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 حزيران 2021)، "كافة المستفيدين ممن ترسل لهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ"

وأضاف أن "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".

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