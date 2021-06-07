من مخلفات داعش.. معالجة أربعة عبوات ناسفة في صلاح الدين

2021/06/07 | 20:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الاثنين، معالجة أربعة عبوات ناسفة في صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات يفيد بوجود اجسام غريبة في ناحية النهرين منطقة السيحة التابعة لقضاء الضلوعية، تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث".

وأوضحت، أنه "بعد التفتيش تم العثور على عبوات ناسفة عدد (٤) من مخلفات المجاميع الارهابية تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".

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