العراق يهزم كمبوديا ويتصدر مجموعته بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكاس العالم

2021/06/07 | 20:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكن المنتخب العراقي، الاثنين، من تحقيق فوز على نظيره الكمبودي، بتسجيل أربعة اهداف مقابل هدف واحد، ضمن مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكاس العالم.

وجرت المباراة بين المنتخبين على ملعب المحرق البحريني، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات القارة الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وسجل الهدف الاول لاعب المنتخب العراقي مهند علي، في الدقيقة الاولى، وبشار رسن بنيان في الدقيقة 23، وعلي عدنان في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، وصفاء هادي في الدقيقة 94.

من جهته، سجل المنتخب الكمبودي هدفه الوحيد عبر اللاعب سويواي فيسال، في الدقيقة 54 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة تصدر المنتخب العراقي المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، فيما تجمد رصيد كمبوديا عند نقطة واحدة في المركز الاخير.

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