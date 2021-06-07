2021/06/07 | 20:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن الوضع الوبائي مازال خطيراً رغم تراجع المعدل اليومي بعدد الإصابات، فيما شددت على ضرورة الإبقاء على الحظر الجزئي بالوقت الحالي.وقال مدير الصحة العامة بالوزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تشدد على استمرار الحظر الجزئي المركز الخبري الوطني.

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