فصائل المقاومة ترسم ملامح التواجد الأميركي في العراق

2021/06/07 | 20:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستراتيجية فصائل المقاومة العراقية حاضراً ومستقبلاً تكشف حالة الاستعداد الامني الأميركي في قاعدة عين الأسد الجوية تحسبا للطوارئ واستعدادا للهروب بشكل...

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