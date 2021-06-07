الحكيم يعلق على اغتيال ضابط في جهاز المخابرات العراقي وسط بغداد

2021/06/07 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

علق رئيس تحالف قوى ألدولة الوطنية، عمار الحكيم، على عملية اغتيال ضابط جهاز المخابرات نبراس فرمان وسط بغداد، داعيا الى اعادة النظر بالخطط الامنية.

وقال الحكيم في تغريدة له على منصة (تويتر)، إن "هذه الجريمة الغادرة لشخصية أمنية بحجم الفقيد وغيرها من جرائم الإغتيال التي تطال ناشطين وإعلاميين تستدعي إعادة النظر بالخطط الأمنية وإعتماد إستراتيجية جديدة".

ودعا الى "إعلان نتائج التحقيقات وكشفها للرأي العام، معربا عن ادانته لجريمة الإغتيال".

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