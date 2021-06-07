2021/06/07 | 20:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / ناقش باحثون وأكاديميون ومختصون في الشأن البيئي والمناخي " تجارب الدول في الحد من آثار التغيرات المناخية التي تهدد العراق " في مؤتمر نظمه معهد كلكندال بالتعاون مع منظمة اوزون للخدمات العامة والتنمية المستدامة، عصر اليوم "في فندق مناوي باشا وسط البصرة " ضمن مبادرة الأمن الكوكبي، وبدعم من وزارة الخارجية الهولندية، .وقال سفير مملكة هولندا في العراق، ميشيل ريتنار، إن "التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، يمكن ان تسهم في زعزعة السلم المجتمعي"، ،مشيرا إلى أن "العراق مرشح لان يكون أحد أكثر المناطق ضررا بتأثيرات التغيير المناخي".من جهتها أوضحت، الباحث الأقدم رئيس وحدة الاتحاد الأوروبي والعلاقات الدولية في معهد كلنكدال، د.لويز فان شايك، أن "التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الدول يمكن ان يسهم في الحد من التغيرات المناخية للحفاظ على البيئة في جنوب العراق بشكل خاص".بدوره أكد مدير عام بيئة الجنوب، الدكتور وليد الموسوي أن مساحة الأراضي الصحراوية والأراضي المهددة بالتصحر والكثبان الرملية والأراضي المتملحة في البصرة تبلغ (٦٩٠٦٨٢٣٨) دونما، ما يعادل ٩٠.٥%، من المساحة الكلية للمحافظة./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤتمر بيئي بالبصرة يناقش تجارب الدول في الحد من آثار التغيرات المناخية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤتمر بيئي بالبصرة يناقش تجارب الدول في الحد من آثار التغيرات المناخية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).