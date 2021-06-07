مصرف الرشيد يطلق دفعة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين والمتقاعدين

2021/06/07 | 20:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن مصرف الرشيد اطلاق دفعة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين وكذلك المتقاعدين.ودعا المكتب الاعلامي للمصرف في بيان :كافة المستفيدين ممن ترسل لهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغواضاف ان : العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف./انتهى3

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