2021/06/07 | 20:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، تجديد حبس البرلماني السابق، زياد العليمي، والناشط، حسام مؤنس، بالإضافة إلى الصحفي، هشام فؤاد، والخبير الاقتصادي، عمر الشنيطي، و6 آخرين، 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقيات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. تجديد حبس العليمي و9 آخرين في قضية "خلية الأمل") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. تجديد حبس العليمي و9 آخرين في قضية "خلية الأمل") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).