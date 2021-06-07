طالته أيادي الحقد بعملية جبانة غادرة.. أول تعليق رسمي من جهاز المخابرات بعد مقتل أحد ضباطه الكبار

2021/06/07 | 20:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد جهاز المخابرات الوطني العراقي،

الاثنين، ان دم العقيد، نبراس فرمان

شعبان، سيكون منارا للاقتصاص من القتلة

المجرمين الذين يحاولون سلب ارادة

الدولة واضعاف همة ابنائها.

وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة

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