2021/06/07 | 20:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دان رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، الاثنين، اغتيال ضابط بجهاز المخابرات العراقي وسط بغداد، فيما دعا الى إعادة النظر بالخطط الأمنية. وذكر الحكيم في تدوينة، اطلع عليها “النور نيوز” آلمنا كثيرا نبأ اغتيال ضابط جهاز المخابرات العراقي الشهيد العقيد نبراس فرمان وسط العاصمة بغداد، إن هذه الجريمة الغادرة لشخصية أمنية بحجم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمار الحكيم يعلق على حادثة اغتيال ضابط في جهاز المخابرات first appeared on النور نيوز.

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