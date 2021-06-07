الصحة العراقية: الوضع الوبائي ما زال خطيراً ويجب استمرار الحظر الجزئي

2021/06/07 | 20:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت وزارة الصحة، الاثنين، أن الوضع الوبائي مازال خطيراً رغم تراجع المعدل اليومي بعدد الإصابات، فيما شددت على ضرورة الإبقاء على الحظر الجزئي خلال الوقت الحالي.

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وقال مدير الصحة العامة بالوزارة رياض عبد الامير في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (7 حزيران 2021)، إن "تراجع حالات الاصابة بكورونا بطيء جدا"، مبينا أن "الوضع مازال خطرا".

وأضاف، "مازلنا نسجل عدد اصابات لكن الأهمية التي تؤخذ بنظر الاعتبار هي معدل الإصابات قياساً بعدد الفحوصات اليومية والتي تصل حالياً الى 10% من عدد الفحوصات"، مشيرا الى أنه "بعد ذروة الموجة الاولى انخفض المعدل الى 2%، اما الان فلم نصل حتى الى 5%".

وأكد أن "الموجة الثانية لم تنته بعد"، لافتا الى "أننا لا نستطيع أن نتكهن بوجود موجة ثالثة لكورونا، لأن هذا يعتمد على الوضع الوبائي العالمي ومدى زيادة نسبة الملقحين في العالم وفي العراق".

وبشأن حظر التجوال الجزئي، أوضح عبد الامير أنه "يجب الابقاء على الحظر الجزئي في الوقت الحالي".

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