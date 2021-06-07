2021/06/07 | 20:35 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: أعلن خالد شواني وزير إقليم كردستان لشؤون الحكومة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة مع المركز للبدء بإجراءات تدقيق الحسابات.
وقال شواني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حكومة اقليم كردستان أبدت استعدادها التام لتنفيذ …
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وقال شواني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حكومة اقليم كردستان أبدت استعدادها التام لتنفيذ …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: تشكيل لجنة مشتركة لتدقيق حسابات إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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