العراق: تشكيل لجنة مشتركة لتدقيق حسابات إقليم كردستان

2021/06/07 | 20:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن خالد شواني وزير إقليم كردستان لشؤون الحكومة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة مع المركز للبدء بإجراءات تدقيق الحسابات.وقال شواني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حكومة اقليم كردستان أبدت استعدادها التام لتنفيذ …

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