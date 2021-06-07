2021/06/07 | 20:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الاثنين، وصول وجبة جديدة من العراقيين العالقين بالهند.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد الديوان لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "وصلت اليوم الوجبة الأخيرة من العراقيين العالقين في الهند".

وأضاف، أن "الوجبة ضمت 139 مسافراً وكانت على متن الرحلة جثامين لعراقيين توفوا في الهند".

وفي وقت سابق، أعلن السفير العراقي في الهند فلاح الساعدي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إتمام نقل 1600 عراقي من العالقين هناك عبر 5 رحلات استثنائية.

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