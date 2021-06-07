تصريح جديد من الصحة بشأن حظر التجوال

2021/06/07 | 20:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن الوضع الوبائي مازال خطيراً رغم تراجع المعدل اليومي بعدد الإصابات، فيما شددت على ضرورة الإبقاء على الحظر الجزئي بالوقت الحالي.وقال مدير الصحة العامة بالوزارة رياض عبد الامير للوكالة الرسمية، إن “تراجع حالات الاصابة بكورونا بطيء جدا”، مبينا أن “الوضع مازال خطرا”.وأضاف: “مازلنا نسجل عدد اصابات لكن […]

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