2021/06/07 | 20:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 4 دقیقة

22 مشاهدة

نفي رئيس مجلس محافظة كركوك السابق، ريبوار طالباني، الاثنين، صدور اي اوامر قبض جديدة بحقه، موضحا معلومات جديدة بشأن استمرار عمل مجلس محافظة كركوك.

وقال طالباني في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (7 حزيران 2021)، انه "لم يصدر اي امر قبض جديد بحقه، وما تردد بهذا الشأن لا اساس له من الصحة".

واضاف، ان "قرار المحكمة الاتحادية الاخير بشأن عدم دستورية استمرار عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء الدورات الانتخابية مع عدم إمكانية تشريع قانون يتضمن إلغاء تلك المجالس، لا يشمل مجلس محافظة كركوك".

واوضح، ان "تشكيل مجلس محافظة كركوك جاء وفق اوامر صادرة من الحاكم المدني في العراق (بول بريمر)"، لافتا ان "تشكيل مجلس المحافظة يعود الى انتخابات عام 2005 ولم تجر اي انتخابات اخرى لاختيار مجلس جديد في كركوك، منذ ذلك الحين وفق القوانين الصادرة من مجلس النواب العراقي".

وتابع، ان "هناك ترقبا بشان اصدار قرار جديد من المحكمة الاتحادية في (13/6/2021) بشأن استمرار عمل مجلس محافظة كركوك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح بشأن مذكرة قبض بحق مسؤول عراقي كبير) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح بشأن مذكرة قبض بحق مسؤول عراقي كبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).