رقم قياسي.. تذكرة حفلة الفنانة إليسا في العراق تعبر حدود المعقول

2021/06/07 | 20:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 28 دقیقة

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تعتزم الفنانة اللبنانية، إليسا، إقامة أول حفلة غنائية لها بعد انتشار فيروس كورونا في العراق خلال الشهر الجاري.

ومن المقرر ان يقام الحفل في قاعة غالاكسي في مدينة عينكاوة شمال غرب أربيل يوم الجمعة، 25 حزيران الحالي، وسيكون هذا الحفل الوحيد لإليسا في العراق.

وتتراوح سعر التذكرة الواحدة بين 200 إلى 400 دولار أميركي تشمل وجبة عشاء.

وقالت النجمة، في الإعلان عن إحيائها للحفل الغنائي في أربيل، عبر موقع فيسبوك في (1 حزيران 2021): "لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم في أربيل".

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