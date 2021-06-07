العالم القادم بين مطرقة الصين وسندان الولايات المتحدة - مجدى عبد الحميد السيد

2021/06/07 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مجدى_عبد_الحميد_السيد فى آخر استطلاع رأى يرى نصف الأمريكيين أن الصين هى العدو الأول وهم يكرهونها لإنها سبب فيروس كورونا كما يروج الإعلام الأمريكى.



بينما لا يرى معظم الصينيين ذلك لإنهم يقدرون الولايات المتحدة ، فهم بينهم الملايين الذين تعلموا فيها سواءً بالتعلم داخل الولايات المتحدة والعيش فيها لسنوات أو التعلم عن بعد ، حتى أن الرئيس الصينى لا يذكر الولايات المتحدة إلا بكل احترام وتقدير لإن لديها "المقدرة" على فعل أى شئ ......





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