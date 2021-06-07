البطالة في العراقية واستيراد العمالة الاجنبية !! - علي عرمش شوكت

2021/06/07 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_عرمش_شوكت تشهد ساحات الاحتجاج وبخاصة من الخرجين واصحاب الشهادات العلمية مطالبين بفرص عمل وحل لمشكلة البطالة المتزايدة.



وصولاً الى تحقيق العدالة بمنح الوظائف لمن يستحقها، من القوى المنتجة العاطلة حالياً على وجه التعيين، وقد بلغ عدد المسجلين منهم وكبداية 7500 عاطلاً لحد الان.



من جملة الالاف الفاقدين لمصادر ارزاقهم، الذين من رواد مساطر العمال ذوي الاجور اليومية المتدنية للغاية.



هؤلاء غالباً ما ترافقهم المعانا ......





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