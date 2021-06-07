العراق يفوز على كمبوديا ضمن تصفيات كأس العالم وكأس آسيا

2021/06/07 | 20:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن المنتخب العراقي لكرة القدم، الاثنين، من هزيمة نظيره الكمبودي بأربعة أهداف لهدف، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات المزدوجة، المؤهلة لكأس الع...

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