بعد اغتيال ضابط بالمخابرات.. الحكيم يدعو بتغريدة الى اعادة النظر بالخطط الامنية

2021/06/07 | 20:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم الى اعادة النظر بالخطط الامنية ..على خلفية اغتيال ضابط جهاز المخابرات العقيد نبراس فرمان وسط العاصمة بغداد.وقال في تغريدة ان : هذه الجريمة الغادرة لشخصية أمنية بحجم الفقيد وغيرها من جرائم الاغتيال التي تطال ناشطين وإعلاميين تستدعي إعادة النظر بالخطط الأمنية واعتماد استراتيجية جديدة وإعلان نتائج التحقيقات وكشفها للرأي العام".واضاف الحكيم : المنا كثيرا اغتيال الفقيد وندين الجريمة ونبتهل إلى العلي القدير أن يرحم الشهيد بواسع رحمته ويلهم رفاقه وذويه الصبر والسلوان.وكان معاون مدير المراقبة في جهاز المخابرات العقيد نبراس فرمان اغتيل اليوم من قبل مسلحين بعجلتين في منطقة البلديات شرقي بغداد./انتهى3

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