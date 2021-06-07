الحكم باعدام قاتل عائلة كوردية في بغداد

2021/06/07 | 20:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة الجنايات يوم الاثنين، حكما بالاعدام لقاتل عائلة كوردية في العاصمة بغداد قبل اكثر من عام ونصف

وافاد مراسلنا، ان محكمة الجنايات في بغداد، اصدرت اليوم حكمها في قضية قتل عائلة كوردية، وقضت باعدام القاتل.

وكانت جريمة قتل الصيدلانية شيلان دارا رؤوف ووالديها نحرا داخل منزلهم بحي المنصور وسط بغدد قد اثارت غضب واستنكار كبيرين قبل اعتقال القاتل في اربيل مستهل ايلول عام 2020.

PUKmedia بغداد

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