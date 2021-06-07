بلينكن: الاتفاق النووي مع إيران لن يتم إلا بشروط أميركا وأوروبا

2021/06/07 | 20:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الاثنين، على دور واشنطن في مواجهة الكثير من التحديات العالمية، أهمها مواجهة الهجمات الإلكترونية الروسية، وإعادة إيران لطاولة المفاوضات حول ملفها النووي.

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