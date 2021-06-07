كاتانيتش: أدّينا نصف واجبنا واستحقينا الفوز على كمبوديا

2021/06/07 | 20:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدَ مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، أحقية أسود الرافدين بالفوز على منتخب كمبوديا بأربعة أهدافٍ مقابل هدفٍ، رغم أن المنتخب لم يقدم كل ما لديه في المباراة.

وقالَ كاتانيتش، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة ” الفوز كان مهماً بالنسبة لنا، أهدرنا العديد من الفرص في الشوط الأول رغم تسجيلنا ثلاثة أهدافٍ، وفي الشوط الثاني انخفض الرتم، وهذا شيء طبيعي لكوننا نلعب في ظروف صعبة جداً”.

وأضافَ “لقد أدّينا نصف واجبنا في المباراة، وعلينا نسيان مباراة كمبوديا والتفكير في مباراة هونغ كونغ المقبلة، والتي نأمل أن نقدم فيها مستوى أفضل من مباراة اليوم”.

وختمَ كاتانيتش حديثه، “الطقس هنا غير عادي، الرطوبة مرتفعة جداً، واللاعبون يشعرون بالإرهاق مع مرور دقائق المباراة، وهذا ما حصل في الشوط الثاني”.

وحققَ منتخبنا الوطني لكرة القدم الفوز على منتخب كمبوديا بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات المجموعة الثالثة للدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، في المباراة التي أقيمت على ملعب المحرق في العاصمة البحرينية المنامة.

واستعادَ أسودُ الرافدين صدارة المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، بينما سيخوض المنتخب مباراته المقبلة يوم الجمعة المقبل أمام منتخب هونغ كونغ.

ودخلَ مدرب منتخبنا الوطني، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، بتشكيلةٍ مؤلفة من جلال حسن لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي وأحمد إبراهيم وميثم جبار وعلي عدنان لخط الدفاع، وصفاء هادي وبشار رسن (محمد قاسم) وهمام طارق(شيركو كريم) وحسين علي (علي حصني) لخط الوسط، وأيمن حسين (صفاء هادي) ومهند علي (محمد داود) لخط الهجوم.

وبادرَ منتخبنا الوطني مبكراً بتسجيل أول الأهداف عن طريق مهند علي بعد مرور 18 ثانية، بعد أن تسلم الكرة من اللاعب أيمن حسين ليضعها في الشباك، بهدفٍ هو الأسرع في تاريخ التصفيات الآسيوية، قبل أن يسجل اللاعب بشار رسن الهدف الثاني بالدقيقة 23، بينما سجل الهدف الثالث اللاعب علي عدنان من ركلة جزاء بالدقيقة 27، وسجل هدف الاسود الرابع اللاعب صفاء هادي بالدقيقة 93.

وتمكنَ منتخب كمبوديا من تسجيل الهدف الوحيد له بالشوط الثاني بهدف اللاعب سويواي فيسال في الدقيقة 54 من المباراة.

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