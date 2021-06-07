لجنة نيابية تتحدث عن قانون الخدمة وترفيعات الموظفين والعلاوات

2021/06/07 | 21:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة

البرنامج الحكومي في البرلمان، اليوم

الاثنين، عن رأيين نيابيين بشأن مشروع

قانون الخدمة المدني الاتحادي وترفيعات

الموظفين والعلاوات.

وقال عضو اللجنة محمد شياع السو

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