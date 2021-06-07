استثمار سعودي في العراق

2021/06/07 | 21:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل، رغبة السعودية في الاستثمار بمشاريع الغاز وصناعات البتروكيمياويات.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة النفط في بيان، أن وزير النفط بحث خلال لقاء موسع تم عبر دائرة تلفزيونية مع وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان توسيع آفاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات، ومنها الطاقة والبتروكيماويات واستثمار الغاز والطاقة النظيفة، مشيرا الى أن اللقاء تم بحضور كل من وزير الكهرباء ماجد مهدي ورئيس هيئة الاستثمار سهى النجار وعدد من المسؤولين، فيما حضر عن الجانب السعودي المسؤولون في شركة أرامكو وسابك واكو باور.

من جانبه أبدى وزير الطاقة السعودي رغبة بلاده في تحقيق الشراكة وأهمية التعاون الثنائي.

وأشار إلى أن هذه اللقاءات تهدف الى تسريع تنفيذ مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين البلدين الشقيقين خلال الفترة القريبة الماضية.

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