جنسية كردستان: دائرتنا سترتبط إلكترونيا مع بغداد

2021/06/07 | 21:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل- واع- ايفان ناصر حسن

أكدت مديرية الجنسية في إقليم كردستان، اليوم الاثنين، أنها سترتبط مع دوائر الجنسية في بغداد، فيما أشارت إلى أنها تقدم تسهيلات كبيرة لجميع مواطني محافظات العراق بما يخص نقل القيود أو أي معاملة أخرى.

وقال مدير عام الجنسية والجوازات والاقامة في اقليم كردستان اللواء هيرش احمد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المقيمين العرب من باقي محافظات العراق والساكنين في محافظات الاقليم لا يحتاجون الى اقامة مطلقا من دائرتنا، كون هوية الاقامة تمنح لغير العراقيين من الساكنين في الاقليم".

وأضاف، أنه "سيتم قريبا ارتباط دائرتنا الكترونيا مع دوائر الجنسية في بغداد وجميع محافظات العراق ولن يكون هنالك حاجة من أن يذهب المواطن الى دائرة نفوسه لجلب اي مستمسك، حيث ستقوم دوائرنا باتمام المعاملات الخاصة بالنفوس"، مشيرا الى أن "التنسيق العالي بين وزارتي الداخلية الاتحادية والاقليم سهل تقديم جميع الخدمات للمواطنين كافة".

وتابع أحمد، أن "المواطن من خارج الاقليم والساكن فيه يمكنه أن يحصل على جواز سفر من مديرية الجوازات في الاقليم، فعليه مثلا أن يذهب الى دائرة جوازات اربيل ويستخرج جواز سفر حاله حال مواطن اقليم كردستان والساكن فيه، ما تحتاجه الدائرة فقط مستمسكاته الاصلية واذا لم تكن لديه نحتاج الى صورة قيد من دائرته الاصلية وهذا ما نقوم بعمله مع المديرية العامة ويتم اصدار جواز سفر له ويتم انجاز المعاملة وتسلم جوازه خلال يومين فقط".

وأوضح أن "المديرية تقدم تسهيلات كبيرة لجميع مواطني محافظات العراق بما يخص نقل القيود أو أي معاملة اخرى ولا فرق بين مواطن من القومية الكردية واخر من القومية العربية الجميع لهم نفس التسهيلات لأنهم مواطنون عراقيون".

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