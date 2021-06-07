بيكرد طالباني :دعوة الشركات الايرانية الى اقليم كردستان للتنسيق والانتاج في مجال مشاريع الزراعة والمياه

2021/06/07 | 21:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دعت وزيرة الزراعة والموارد المائية بحكومة اقليم كردستان بيكرد طالباني الشركات الايرانية الى الاقليم للتنسيق والانتاج في مجال مشاريع الزراعة والمياه.وقال موقع الاتحاد الوطني الكردستاني :"ان وفدا رفيع المستوى من وزارة الزراعة والموارد المائية بحكومة اقليم كردستان اجتمع مع مسؤولين زراعيين ايرانيين بارزين، بشان الجفاف ومشكلة مياه نهر سيروان والزاب الصغير حيث مصدرهما ايران.وقالت وزيرة الزراعة والموارد المائية بحكومة اقليم كردستان بيكرد طالباني، انه جرى خلال الاجتماع الذي حضره نائب وزير الزراعة الايراني للمنتجات الحيوانية مرتضى رضائي وغالبية المدراء العامين، التاكيد على تطوير العلاقات والتنسيق وتسويق المنتجات، خاصة في مجالات انتاج الصناعات الزراعية وتربية الحيوانات واجراء البحوث على الحيوانات وزيادة مستوى الانتاج من ناحية الحليب واللحم الاحمر وقطاع حقول الدواجن والعسل والمعلبات ومشاريع الانتاج الزراعي عن طريق البيوت البلاستيكية ".واضافت الوزيرة، انه في جانب اخر من الاجتماع، جرى الحديث عن الجفاف ومشكلة مياه نهر سيوان والزاب الصغير حيث مصدرهما ايران، مشيرة الى دعوة الشركات الايرانية الى اقليم كردستان للتنسيق والانتاج في مجال مشاريع الزراعة والمياه"./انتهى2

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