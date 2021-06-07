بدءا من الاحد المقبل..الكويت تعيد فتح المتاحف والمراكز الثقافية وتستانف رحلاتها الجوية مع المملكة المتحدة

2021/06/07 | 21:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قررت الحكومة الكويتية فتح كافة المتاحف والمراكز والمرافق الثقافية في البلاد والسماح بتسيير رحلات جوية مباشرة مع المملكة المتحدة، اعتبارا من يوم الاحد الـ13 من حزيران الحالي.وذكرت وكالة الأنباء الكويتية / كونا/ أن : قراري مجلس الوزراء جاءا مشروطين بالالتزام في تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية في ضوء جائحة كورونا.وأشارت إلى أن : مجلس الوزراء كلف الإدارة العامة للطيران المدني بتسيير رحلات مباشرة مع المملكة المتحدة بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا، لكل شركة من شركات الطيران المرخص لها.وقرر مجلس الوزراء الكويتي، في الـ10 من ايار الماضي، إنهاء حظر التجول الجزئي، وفتح المطاعم عبر استلام الطلبات فقط، إضافة إلى إعادة فتح دور السينما أمام متلقي لقاح كورونا فقط./انتهى3

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