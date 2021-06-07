اعتقال 10 قادة بارزين لداعش في كركوك

2021/06/07 | 21:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة كركوك يوم الاثنين، عن اعتقال 10 قادة بارزين في تنظيم داعش الارهابي.

وقال العميد كاوة غريب مدير شرطة كركوك لـPUKmedia: ان قوة خاصة من شرطة كركوك، بالتعاون مع مديرية الاستخبارات والامن نفذت حملة مشتركة، داخل مدينة كركوك والمناطق المحيطة بها.

واضاف: ان الحملة التي نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، اسفرت عن اعتقال 10 من قادة بارزين في صفوف عصابات داعش الارهابية.

واكد ان المعتقلين جميعهم يحملون رتب عالية داخل التنظيم الارهابي.

PUKmedia كركوك

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