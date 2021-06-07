قوباد طالباني: الغاء الروتين من اولويات المهام

2021/06/07 | 21:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان يوم الاثنين، ان الغاء الروتين من اولويات مهام مشروع الخدمة، داعيا الوزارات الى تنفيذ اسس المشروع.

جاء ذلك خلال اجتماع طالباني مع دواوين الوزارات بحضور اعضاء مشروع الخدمة، مشيرا الى ان تقليل الروتين من صلاحيات الحكومة لذا لا توجد عراقيل امام تنفيذ المشروع الذي صادقت عليه حكومة اقليم كوردستان في عام 2019 ضمن اطار الاصلاحات ورفع مستوى تقديم الخدمات للمواطنين، مطالبا بتفعيل الجهود لتقليل الروتين خدمة للمواطنين، وتنفيذ اسس مشروع الخدمة.

يشار الى ان مشروع الخدمة موقع الكتروني بعنوان services.gov.krd الخاص بتقديم المعلومات للمواطنين لتقليل الروتين وتسهيل معاملاتهم في دوائر اقليم كوردستان.

PUKmedia ترجمة

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