"فوق رمال متحركة".. العاصمة الإدارية الجديدة في مصر تختبر اقتصاد الجيش

2021/06/07 | 21:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حديث عسكري في مارس الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن افتتاح "العاصمة الإدارية الجديدة" التي تغطي رقعة من الصحراء مساوية لحجم سنغافورة، سيمثل "ولادة دولة جديدة".

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