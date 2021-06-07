تيار لبناني يهاجم “سلاح حزب الله”

2021/06/07 | 21:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شن رئيس “التيار الوطني الحر” اللبناني جبران باسيل هجوما على رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، كما اعتبر أن “وجود سلاح “حزب الله” ليس طبيعيا ولا يجب أن يستمر”.

وأشار باسيل إلى أن “اتفاق مار مخايل (بين التيار الوطني الحر وحزب الله) نجح في منع الفتنة وفشل في بناء الدولة”.

وردا على سؤال حول سلاح “حزب الله”، قال “ليس طبيعيا وجود سلاح غير سلاح الجيش، باعتبار أن هذا الوضع استثنائي لا يجب أن يستمر”.

من جهة أخرى، لفت إلى أنه “لا يمكن لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن يتحدث عن الفساد، بينما يمارس أكبر أنواعه من خلال تلقيه مالا سياسيا من الخارج”.

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