2021/06/07 | 21:28 - المصدر: آي كيو نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كاتانيتش: استحقينا الفوز وأدّينا نصف واجبنا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/07 | 21:28.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاتانيتش: استحقينا الفوز وأدّينا نصف واجبنا) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاتانيتش: استحقينا الفوز وأدّينا نصف واجبنا) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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