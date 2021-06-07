2021/06/07 | 21:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الصحفي أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، فرض عقوبات على 9 مسؤولين كبار في كندا، أبرزهم وزير العدل.وقالت موسكو، في بيان، إنها حظرت دخول هؤلاء المسؤولين الـ9 للأراضي الروسية ”لفترة غير محددة“.يأتي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أبرزهم وزير العدل..



روسيا تفرض عقوبات ضد 9 مسؤولين كنديين المركز الخبري الوطني.

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