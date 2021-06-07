سوريا إلى الدّور النّهائي لتصفيات كأس العالم

2021/06/07 | 21:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن المنتخب السوري تأهله إلى الدور

الثالث النهائي من تصفيات مونديال 2022

ونهائيات كأس آسيا 2023 في صدارة المجموعة

الأولى، بعد فوزه على غوام 3-0، في استاد

الشارقة، ضمن الجولة التاسعة لمنافسات

التصفيات

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