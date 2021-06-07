الطيران المدني تعلن وصول وجبة جديدة من العراقيين العالقين بالهند

2021/06/07 | 21:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الاثنين، وصول وجبة جديدة من العراقيين العالقين بالهند.وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد الديوان لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه “وصلت اليوم الوجبة الأخيرة من العراقيين العالقين في الهند”.وأضاف، أن “الوجبة ضمت 139 مسافراً وكانت على متن الرحلة جثامين لعراقيين توفوا في الهند”.

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