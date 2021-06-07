الإعلام الرقمي: الحروب الإلكترونية تبدأ مبكراً بين ساسة المكون السُنّي في العراق!

2021/06/07 | 21:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

رصد فريق مركز الإعلام الرقمي عشرات المنشورات "مدفوعة الثمن" و الصفحات "الممولة" على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك"، وهي تتضمن ترويجا ومدحا لسياسي او حزب ما او هجوما واستهزاءً وتسقيطا لسياسي آخر من المكون "السني" من الذين سيشتركون في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

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واوضح المركز، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 حزيران 2021)، ان "هذه الصفحات والمنشورات التي يُنفق عليها آلاف الدولارات تأتي في سياق صراع سني - سني حول المناصب في الحكومة المقبلة، وهي معارك من المرجح ان تظهر ايضا في الايام المقبلة بين سياسيي المكون الشيعي".

ولفت المركز الى ان "هذه الصفحات تدار في غالبيتها من قبل مكاتب وفرق تابعة لسياسيين واحزاب كبيرة؛ لانها تتطلب إنفاقا ماليا وميزانيات خاصة، ومن المستبعد ان تقوم بها جهات مستقلة او شباب غير مقتدر ماديا، بسبب تنظيمها الواضح وتمويلها الباذخ".

وأشار المركز الى ان "نشاط هذه الجيوش الالكترونية، الذي يمثل انعكاسا واضحا للخلاف السياسي السني - السني، قد ابتدأ مبكرا في العراق وقبل خمسة أشهر من الانتخابات، وبالتالي تكون الحملات الانتخابية الرقمية التسقيطية سابقة لأوانها".

وبيّن المركز ان "نشاط هذه الجيوش قد سبق نظيره من المكون الشيعي، ويُتوقع انه سيبدأ في الاسابيع القليلة المقبلة، حيث ستكون فيها المنصات زاخرة بالاعلانات السياسية الممولة".

وكان مركز الإعلام الرقمي DMC قد دعا في الثاني من شهر ايار الماضي، شركتي فيسبوك وتويتر الى إلغاء الاعلانات السياسية على منصاتها قبل الانتخابات العراقية من اجل منع تضليل الناخب والمساهمة في نجاح الانتخابات العراقية المزمع اجراؤها في 10 اكتوبر/تشرين الاول المقبل.

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