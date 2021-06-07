2021/06/07 | 21:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة يزف بشرى للأوائل وحملة الشهادات العليا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة يزف بشرى للأوائل وحملة الشهادات العليا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الخدمة يزف بشرى للأوائل وحملة الشهادات العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).